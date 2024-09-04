Задержан еще один обвиняемый в попытке похищения Авраама Руссо

Правоохранительные органы задержали и просят арестовать Владимира Шестопалова, обвиняемого по делу о попытке похищения певца Авраама Руссо. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступили материалы следствия об избрании Шестопалову меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

Он обвиняется по ст. 126 УК РФ (похищение человека). Ходатайство следствия будет рассмотрено в ближайшее время.

Согласно данным издания "Московский комсомолец", Шестопалов был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске с 2018 года.

Как следует из материалов уголовного дела, бизнесмен Тельман Исмаилов в конце января 2004 года обманом выманил Руссо в московский ресторан "Прага", проводил его в свой кабинет, где избил вместе с другими мужчинами. Исмаилов потребовал от Руссо отменить концерты, отказаться от услуг продюсера Иосифа Пригожина и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. После этого сообщники Исмаилова насильно посадили Руссо в автомобиль и перевезли в дом бизнесмена в Подмосковье, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования. В 2006 года артист пережил покушение на свою жизнь. Его автомобиль был расстрелян из автомата в центре Москвы. Погиб охранник певца, а сам он получил четыре ранения, но смог самостоятельно доехать до безопасного места и спастись.

Обвиняемый в покушении на Руссо захотел отправиться на СВО

Ранее другие соучастники покушения на Руссо - Владимир Гусаков, Эльяр Дамиров и Заур Марданов - были приговорены к 6, 5 и 7 годам колонии соответственно, они были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. Еще два соучастника - Алексей Трясников и Виталий Джура - приговорены к 12 и 9 годам колонии строгого режима. Дело их сообщника Михаила Демкина было прекращено в связи с его смертью. Тельман Исмаилов объявлен в розыск по делу об убийствах по найму.