Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером прокомментировала скандал с участием певицы Mia Boyka и переодетой в кошку девочкой-подростком, который произошел во время концентра исполнительницы в Надыме.

Ранее Life со ссылкой на SHOT сообщил, что мать восьмилетней квадроберши Марьяны написала заявление в полицию на певицу Mia Boyka (Марию Бойко). Женщина обвинила исполнительницу в оскорблении ее дочери. Во время одного из выступлений артистка пригласила девочку на сцену. Квадроберша была в маске кошки. Певица спросила: «Ты квадробер, не дай бог?». Она поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Родитель квадроберши заявила, что после слов Бойко Марьяне понадобился психолог. Девочка сильно расстроилась, перестала гулять. Квадробика — это спортивное увлечение, в котором человек передвигается на четырех конечностях и имитирует движения животных. Название появилось из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика».

Если говорить о поведении певицы, то с юридической точки зрения она никак не оскорбила ребенка. В ее вопросе – «Ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» - нет оскорбления. Но, наверное, взрослой певице при общении с маленькой девочкой не стоило добавлять «не дай бог». Эта фраза показывает негативное отношение исполнительницы к детям, которые выбрали в качестве своего хобби квадробику. Я лично не вижу ничего плохого в этом увлечении, в том, что дети надевают маски животных и копируют их движения. Это развивает их мышцы, и они будут такими же ловкими и грациозными, как и представители семейства кошачьих. Напомню, что, например, во многих восточных единоборствах, история которых насчитывает тысячи лет, люди также копируют движения различных представителей мира фауны. Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Юрист вместе с тем прокомментировала сообщения о том, что девочке-квадроберу наймут психолога после общения с Mia Boyka.

«Если девочке после слов «не дай бог» понадобился психолог, то в этом виновата не певица, а ее родители. Они должны были объяснить ребенку, что некоторые люди приветствуют ее увлечение, а некоторые – осуждают. У нас любой человек может высказать свое мнение, а Mia Boyka не сказала ничего оскорбительного. Многие пользователи после произошедшего «накинулись» на исполнительницу в соцсетях, но, как мы знаем, у нас от любви до ненависти один шаг. Возможно, кто-то просто завидует ей, и после появления соответствующего повода они начали писать гневные комментарии. Хейтеры – это обратная сторона популярности», — сказала Ярмуш.

В словах и действиях Mia Boyka не просматривается состава правонарушения, подчеркнула она.

«Дальнейшего движения здесь быть не может. Допускаю, что мать девочки, которая подала заявление в полицию на певицу, просто решила пропиариться и «отжать» у нее деньги, сказав, что дочь сильно пострадала. Однако причинно-следственная связь здесь отсутствует. Может быть, девочка чересчур ранимая, и родителям нужно корректировать ее отношение к жизни. Ко мнению других людей нужно относиться спокойнее, тем более в данном случае мнение не было высказано в оскорбительной форме – ребенка не обозвали, не унизили его человеческое достоинство», — заключила юрист.

Ранее российский рэпер Егор Крид вмешался в скандал вокруг Mia Boyka и ее поклонницы.