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Адвокат высказалась о скандале вокруг певицы Mia Boyka и ее поклонницы

Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером прокомментировала скандал с участием певицы Mia Boyka и переодетой в кошку девочкой-подростком, который произошел во время концентра исполнительницы в Надыме.

Ранее Life со ссылкой на SHOT сообщил, что мать восьмилетней квадроберши Марьяны написала заявление в полицию на певицу Mia Boyka (Марию Бойко). Женщина обвинила исполнительницу в оскорблении ее дочери. Во время одного из выступлений артистка пригласила девочку на сцену. Квадроберша была в маске кошки. Певица спросила: «Ты квадробер, не дай бог?». Она поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Родитель квадроберши заявила, что после слов Бойко Марьяне понадобился психолог. Девочка сильно расстроилась, перестала гулять. Квадробика — это спортивное увлечение, в котором человек передвигается на четырех конечностях и имитирует движения животных. Название появилось из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика».

Если говорить о поведении певицы, то с юридической точки зрения она никак не оскорбила ребенка. В ее вопросе – «Ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» - нет оскорбления. Но, наверное, взрослой певице при общении с маленькой девочкой не стоило добавлять «не дай бог». Эта фраза показывает негативное отношение исполнительницы к детям, которые выбрали в качестве своего хобби квадробику. Я лично не вижу ничего плохого в этом увлечении, в том, что дети надевают маски животных и копируют их движения. Это развивает их мышцы, и они будут такими же ловкими и грациозными, как и представители семейства кошачьих. Напомню, что, например, во многих восточных единоборствах, история которых насчитывает тысячи лет, люди также копируют движения различных представителей мира фауны.

Мария Ярмуш
Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Юрист вместе с тем прокомментировала сообщения о том, что девочке-квадроберу наймут психолога после общения с Mia Boyka.

«Если девочке после слов «не дай бог» понадобился психолог, то в этом виновата не певица, а ее родители. Они должны были объяснить ребенку, что некоторые люди приветствуют ее увлечение, а некоторые – осуждают. У нас любой человек может высказать свое мнение, а Mia Boyka не сказала ничего оскорбительного. Многие пользователи после произошедшего «накинулись» на исполнительницу в соцсетях, но, как мы знаем, у нас от любви до ненависти один шаг. Возможно, кто-то просто завидует ей, и после появления соответствующего повода они начали писать гневные комментарии. Хейтеры – это обратная сторона популярности», — сказала Ярмуш.

В словах и действиях Mia Boyka не просматривается состава правонарушения, подчеркнула она.

«Дальнейшего движения здесь быть не может. Допускаю, что мать девочки, которая подала заявление в полицию на певицу, просто решила пропиариться и «отжать» у нее деньги, сказав, что дочь сильно пострадала. Однако причинно-следственная связь здесь отсутствует. Может быть, девочка чересчур ранимая, и родителям нужно корректировать ее отношение к жизни. Ко мнению других людей нужно относиться спокойнее, тем более в данном случае мнение не было высказано в оскорбительной форме – ребенка не обозвали, не унизили его человеческое достоинство», — заключила юрист.

Ранее российский рэпер Егор Крид вмешался в скандал вокруг Mia Boyka и ее поклонницы.

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