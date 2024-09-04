Москвич обвинил экс-супруга Нюши в обмане на 10 млн рублей

Бывшего мужа певицы Нюши Игоря Сивова обвинили в разводе на деньги. Как сообщает Telegram-канал Shot, в полицию обратился 39-летний москвич, который заявил, что поверил в обещания коуча и потерял почти 10 млн рублей на инвестициях.

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По словам мужчины, он знаком с Сивовым с 2010 года и следил за его курсами личностного роста в социальных сетях. В 2021 году бывший певицы стал рекламировать своего бизнес-партнера — другого предпринимателя Дениса Фаткуллина. Он якобы помогает вкладывать деньги и приумножать свой капитал.

Москвичу предложили срочно вложиться в заем под фиксированный процент «для финансирования краткосрочных сделок с рекламными аккаунтами». Мужчина согласился: по его словам, он отдал наличными 7 млн рублей водителю Фаткуллина и еще 3 млн перевел на счет Сивого.

После этого инвестор понял, что его обманули и потребовал деньги назад, однако ему вернули лишь 500 тысяч рублей. Пострадавший утверждает, что Сивов перевел всю ответственность на Фаткуллина и перестал выходить на связь.

Отмечается, что ранее у общественников уже были вопросы деятельности коуча, который проводит тренинги за миллионы рублей. В отношении Фаткуллина же возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По схожей схеме он обманул и других жертв: втирался в доверие, брал деньги на раскрутку «успешного стартапа» и пропадал.