Рудская отказалась от иска к Бондарчуку

Телеведущая Светлана Рудская отказалась от иска о разделе имущества к своему бывшему мужу, режиссеру Федору Бондарчуку. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу Симоновского суда.

Как отметил представитель, рассмотрение дела прекращено, поскольку Рудская решила отозвать свое заявление. По какой причине телеведущая отказалась от претензий к экс-супругу — неизвестно.

Напомним, что Рудская была замужем за Бондарчуком с 1991 по 2016 год — как рассказывала телеведущая, они разошлись из-за «кризиса в отношениях». У пары есть общая дочь Варвара и сын Сергей. В 2020 году знаменитость вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Бондарчук с 2019 года состоит в браке с актрисой Паулиной Андреевой.

Бывшая жена подала к режиссеру иск о разделе имущества спустя семь лет после развода — в сентябре 2023 года. Причины такого решения не раскрывались.