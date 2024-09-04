Катя Лель назвала самый лучший город Земли

Российская певица назвала Москву лучшим городом на планете. Она заявила об этом во время одного из мероприятий, видео с которого опубликовала в своем Telegram-канале.

Лель рассказала, что недавно побывала в Сочи и в городах Турции. Ее собеседник, блогер Олег Пилягин, отметил, что лучшим городом Земли все еще остается Москва. Певица ответила согласием.

«Бесспорно, Москва — это невероятно красивый город», — отметила Лель.

Артистка также напомнила, что в честь дня рождения российской столицы посвятила Москве одну из своих новых песен.

Ранее Режиссер Михаил Вайнберг рассказал, что считает Москву самым комфортным в мире городом для жизни. Среди прочего он отметил удобство различных сервисов, которыми можно пользоваться круглосуточно.