Волочкова показала «голый шпагат» в бане

Балерина Анастасия Волочкова села на шпагат голой. Как сообщает «Газета.Ru», артистка опубликовала снимок из бани в своем личном блоге.

На снимке Волочкова предстала в банной шапочке, а тело прикрыла еловыми вениками. В подписи к публикации балерина рассказала, что восстановила силы перед выступлением в банном комплексе и «померила парную мерилом своего шпагаттини».

Танцовщица не стала закрывать возможность комментирования публикации. Многие пользователи возмутились снимку: его назвали пошлым и нелепым, призвав Волочкову перестать выкладывать такие фото.

«Вы замучили народ со своей одержимостью», «Очень жаль вас», «Когда же вы прекратите позориться», — высказались пользователи соцсети.

Напомним, что бывшая прима регулярно демонстрирует свою растяжку и признается, что гордится ей. В мае она села на шпагат в микрошортах в кресле у стоматолога и выложила снимок в соцсети.