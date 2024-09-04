Ксения Бородина встретила Николая Сердюкова в аэропорту с табличкой с откровенным признанием

Сегодня возлюбленный Ксении Бородиной вернулся из краткосрочной командировки. Телеведущая заботливо встретила его в аэропорту. Ксения ожидала Николая Сердюкова в зоне встречающих... с табличкой в руках! На ней было откровенное признание: «Ты лучшее, что было со мной этим летом».

Представляем, скольким мужчинам хотелось бы оказаться на месте Николая! «Люди все выходили и улыбались, читая эту надпись», — рассказала Ксения в сторис. «Соскучился», — сказал Николай, обнимая в кадре любимую после недолгой разлуки.

Но и Николай не остался в долгу и тоже приготовил своей девушке сюрприз. «Они сговорились с Юрой (водитель Ксении Бородиной. — Прим. ред.). Я всю дорогу ехала за рулем, останавливалась на заправке, но не видела, что у меня цветы на заднем сидении. Приехала с сюрпризом, а мой мне говорит, мол, а мой сюрприз ты видела? Я говорю "Какой еще сюрприз"?».

Кажется, ничего милее мы сегодня уже не увидим в соцсетях.

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