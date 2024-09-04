Актер Шевченков рассказал о драке со Шнуровым

Актер Алексей Шевченков рассказал о конфликте с музыкантом Сергеем Шнуровым. Он вспомнил, как даже подрался с лидером группы «Ленинград». Этой историей он поделился в разговоре с WomanHit.ru.

Знаменитость объяснил, что во всем был виноват алкоголь. Алексей просто хотел поддержать Шнурова, которому не давали пить из-за боязни сорванных съемок. Тогда актер взял напиток и пошел к музыканту.

«Мы с ним не были еще знакомы. Но что-то пошло не так. Произошел конфликт. Мы с ним через полгода потом встретились в Минске, поговорили. Знаете, когда люди знакомятся при таких конфликтных ситуациях, как правило, потом становятся хорошими друзьями. Такое часто бывает. Мы, конечно, с Сергеем не друзья, но сохраняем нормальные, добрые отношения», – рассказал Шевченков.

Как оказалось, сейчас актер не употребляет спиртные напитки и считает алкоголизм – трагедией. Он рассказал о гастролях по регионам, где увидел много выпивающих людей.

«Алкоголь напрочь убивает разум. И ведь почему-то никто не говорит, что он так же страшен, как и тяжелый наркотик. А это так. И я могу это честно сказать, потому что я бывший алкоголик. Конечно, бывших не бывает, как говорят, но с 2006 года я не пью», – пояснил Алексей.

Мужчина убежден, что алкоголь – сильное зло, которое к тому же имеется в свободном доступе.