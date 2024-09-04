Брэд Питт рассказал, чьи песни помогли ему пережить развод с Джоли

Актер Брэд Питт назвал Siegfried своим любимым треком Фрэнка Оушена. Вопрос о фаворите в творчестве R&B-певца артисту задал фанат на Венецианском кинофестивале.

В видео, которое поклонник опубликовал в своем X (Twitter), Питт поначалу забыл название композиции 2016 года и спросил: «А какая песня с буквой S в имени парня?»

Брэд уже признавался, что находит Оушена «особенным» и «честным». По словам звезды, песни Фрэнка помогли ему пережить развод с Анджелиной Джоли.

Последний альбом исполнителя, высоко оцененный Blonde, увидел свет восемь лет назад. В ноябре прошлого года певец поделился в соцсетях сниппетом нового трека, но так и не выпустил его в полной версии.

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