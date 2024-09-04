Российская певица Хелависа стала жертвой мошенников в Германии

В Германии мошенникам удалось обмануть российскую фолк-певицу Наталью О'Шей, известную многим под псевдонимом Хелависа. Накануне своего дня рождения она потеряла 1,8 миллиона рублей.

Основательница группы «Мельница» проживает в Германии вместе со своей семьей. 28 августа на ее российский номер позвонил человек, который представился сотрудником сотового оператора. Он сказал, что Хелависе необходимо продлить договор на услуги. Наталья согласилась и продиктовала код из СМС-сообщения. После этого ей начали звонить разные «специалисты» — из «Госуслуг», Центробанка и силовых органов.

Мошенники убедили артистку, что из-за кода, который она сообщила неизвестным, деньги на ее счетах находятся под угрозой. Они предложили перевести их на другие, более «безопасные» счета. О'Шей поверила злоумышленникам и перевела мошенникам 1,8 миллиона рублей. Теперь полиция занимается расследованием этого дела, передает Telegram-канал Baza.

Мошенники продолжают пользоваться популярной схемой обмана россиян. В звонках они утверждают, что со счета человека якобы переводятся деньги на нужды Вооруженных сил Украины, что в дальнейшем приведет к делу о государственной измене. Дальше злоумышленники обещают «помочь» и незаконно обогащаются за счет жертв. Как работает эта преступная схема и как не отдать свои сбережения, разбиралась «Вечерняя Москва».