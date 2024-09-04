Шуфутинский трижды спел «Третье сентября» в Кремле

Певец Михаил Шуфутинский три раза исполнил хит «Третье сентября» во время своего концерта, который прошел на сцене Кремлевского дворца. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках концерта песня, ставшая причиной множества мемов и шуток, начала была исполнена Михаилом Шуфутинским вместе с ее авторами Игорем Крутым и Игорем Николаевым. Затем хит прозвучал в дуэте с Егором Кридом. И, наконец, Шуфутинский исполнил «Третье сентября» на бис.

Песню на музыку Игоря Крутого и слова Игоря Николаева «Третье сентября» певец Михаил Шуфутинский впервые спел в 1993 году. «Третье сентября» долго оставалась рядовой композицией Шуфутинского, пока в 2011 году в Рунете не появилась фотография популярного американского рэпера Рика Росса со словами - «Я календарь переверну, и снова 3 сентября». Автора явно позабавило сходства чернокожего музыканта с российским исполнителем.

Зрителям шутка понравилась и Сеть захлестнула волна картинок на эту тему, но уже обыгрывающих саму композицию. С тех пор каждое 3 сентября в русскоязычном сегменте Интернета шутят про костры рябин и переворачивание листов календаря.