Мама девочки-квадробера заявила в полицию на тиктокершу Mia Boyka, которая высмеяла школьницу на концерте, сообщил Telegram-канал SHOT. Женщина назвала произошедшее публичным унижением ребенка. По ее словам, девочка теперь отказывается гулять на улице и вынуждена ходить к психологу.

Канал уточнил, что родители не видят ничего плохого в увлечении ребенка. По его информации, девочка растет в многодетной семье. Родители отмечают, что помимо квадроберства, у нее много других интересов — танцы, борьба и игра на фортепиано.

Ранее сообщалось, что инцидент уже привлек внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она также назвала это публичным унижением ребенка.

На концерте тиктокерша вывела девочку на сцену и с помощью толпы начала критиковать ее стиль. По словам мамы девочки, особенно ребенка задела фраза: «Ты квадробер, не дай бог?». Ребенок чуть не расплакался, а видео опубликовала сама тиктокерша, которую начали «отменять» фанаты.

Мизулина возмутилась тем, что взрослый позволяет себе такие выходки в отношении детей. По ее словам, ребенку можно спокойно лично донести свою позицию, а не призывать хейтить его всей толпой.