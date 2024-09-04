Обвиняемый в покушении на Руссо захотел отправиться на СВО

Бывший борец Тахран Эльдукаев, обвиняемый в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы на ним, попросился отправить его на спецоперацию. Как сообщает «Коммерсант», следователи частично прекратили преследование экс-спортсмена.

По информации издания, уголовное преследование прекращено по ст. 126 УК РФ (похищение человека) из-за истечения сроков давности. Вместе с тем Эльдукаева продолжают обвинять по ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а он все еще находится под стражей.

В понедельник, 2 сентября, обвиняемый попросил следствие приостановить его уголовное преследование по статье о покушении для заключения контракта с Минобороны России и участия в специальной военной операции. Бывший борец собирается отправиться в зону боевых действий вместе с отрядом из родственников и знакомых, которых готов самостоятельно обеспечить экипировкой.

Напомним, что за похищение Руссо произошло в 2004 году. По версии следователей, покушение было задумано из-за личной неприязни к нему бизнесмена Тельмана Исмаилова. Его личный охранник нашел троих исполнителей, которые согласились напасть на Руссо. В результате исполнитель получил травмы, но в конечном счете его отпустили. Ранее по этому делу были осуждены Владимир Гусаков, Эльяр Дамиров и Заур Марданов, которым назначили 6, 5 и 7 лет заключения соответственно, однако освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.