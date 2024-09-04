«Мистер Трололо»: как советский певец стал мировым интернет-мемом

4 сентября 1934 года родился Эдуард Хиль. Народный артист РСФСР и любимый советский баритон исполнил множество известных песен: «Трус не играет в хоккей», «Зима», «Человек из дома вышел»... Но более всего он запомнился благодаря вокализу «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой». В 2010-х былая слава вернулась к певцу. В сети вспомнили песню без слов, из-за которой Хиль стал не только мировой знаменитостью, но и интернет-мемом. Американцы звали исполнителя на гастроли, создавали фан-клубы, в сети распространялись картинки и видео с «Мистером Трололо». О том, как новая волна славы сошла на советского исполнителя в 2010-х – в материале MIR24.TV.

Смотрите фильм «Таежный десант» 4 сентября в 22:30 и 7 сентября в 06:15. А также программу «Рожденные в СССР» об Эдуарде Хиле 7 сентября в 08:10 на телеканале «МИР».

1940-1950-е: детство и юность певца

Эдуард Хиль родился 4 сентября 1934 года в Смоленске. Отец певца Анатолий Хиль был механиком, мать – Елена Кулагина бухгалтером. Вскоре после рождения сына родители разошлись. Эдуард остался жить с матерью.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Детский сад, в который ходил Эдуард, эвакуировали в Пензенскую область. Позже детей поместили в детский дом в поселке Раевский под Уфой, так Хиль потерял связь с матерью. Мать нашла сына через два года. После войны Эдуард вернулся в Смоленск и пошел в школу. Он хорошо учился, много рисовал и мечтал поступить в Мухинское училище (сейчас – Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица). В 1949 году будущий певец окончил школу и поехал в Ленинград.

1960-1980-е: от моряка до оперного и эстрадного певца

В детстве Эдуард Хиль мечтал стать моряком, в подростковом возрасте – художником, но в итоге поступил в полиграфический техникум, передумав поступать в академию художеств. Позднее он писал:

«Я приехал, но оказалось, что учиться надо семь лет, а дяде, предоставившему мне жилплощадь, и без меня было очень трудно – своя семья большая. Так что не мог я на столько лет сесть ему на шею».

Позже Эдуард и вовсе стал увлекаться оперой. Случилось это после посещения оперы «Русалочка»: торжественная театральная атмосфера и великолепное исполнение сразили юного Хиля, и тот стал собирать грамзаписи с ариями и романсами.

Увлечение это не закончилось прослушиванием пластинок: Эдуард Хиль поступил в консерваторию. Учеба и академический вокал так захватили певца, что он был намерен связать жизнь с оперой. Однако позже Эдуард побывал на эстрадном концерте, что круто поменяло вектор развития его творчества. Он решил податься на эстраду.

В 1962 году прошел первый концерт Хиля с современными песнями в Москве. Тогда молодого исполнителя представил сам Леонид Утесов – уже состоявшийся мэтр советской эстрады. Спустя год была выпущена первая пластинка с песнями Хиля. Волна успеха сопровождала молодого певца несколько десятков лет.

Газеты того времени писали, что Эдуард Хиль привнес на сцену стиль молодого современника – веселого и мужественного одновременно. В арсенале молодого таланта – сплошные хиты своих лет: «Трус не играет в хоккей», «У леса на опушке», «Не плачь, девчонка». Появляется все больше поклонниц молодого таланта, которые выслеживали певца и даже угрожали его жене.

1990-2000-е: работа за границей, известные почитатели и новые горизонты

В 1990-х перевернулась жизнь в стране, а вместе с ней и судьбы людей. Это коснулось и Эдуарда Хиля: привычные концертные институты были разрушены, артисты были отправлены из филармоний в «свободное плавание» – теперь каждый сам за себя. Денег не хватало, спроса на старые хиты Хиля почти не было. Тогда певец принял решение отправиться на заработки за границу.

Хиль гастролировал по США и Европе. Одним из излюбленных мест его работы было парижское кабаре «Распутин». Русским баритоном восхищались Шарль Азнавур и Мирей Матье – они были частыми гостями его выступлений во Франции.

В 2000-х случился новый виток карьеры певца. Так, к 300-летию Санкт-Петербурга Эдуард Хиль подготовил и исполнил стихи собственного сочинения под названием «Гимн городу» на музыку Р. Глиэра. После триумфа Хиля вспомнили – его стали приглашать на концерты, он сотрудничал с коллегами по сцене, принимал участие в музыкальных конкурсах в качестве члена жюри, появлялся на телевидении.

2010-е: новая волна славы, эпоха интернета и «Мистер Трололо»

В 2010 году на Эдуарда Хиля обрушилась мировая слава. Все благодаря легендарному мему с «Мистером Трололо». Как же советский исполнитель «захватил» мировую сеть? Началось все с того, что известному американскому блогеру прислали любительский ролик с отрывками вокализа «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой» в задорной манере исполнения Хиля. Видео так понравилось блогеру, что он рассказал о нем аудитории. Звуки «Ололо» в вокализе напоминали название известного в западном интернете мема «Trollface» – так и появился всемирно известный «Мистер Трололо».

Буквально за несколько дней ролик набрал более двух миллионов просмотров. В соцсетях начали появляться многочисленные сайты и фан-странички Хиля. Забавные картинки и ролики с советским баритоном расходились по мировой Сети, а вокализу присудили звание «интернациональной песни» – и это действительно так, ведь песню без слов может понять любой человек в мире. Эдуарду Анатольевичу предлагали совершить мировое турне, особенно его ждали в США. Значки и майки с изображением «Мистера Трололо» были одними из самых ходовых на зарубежных маркетплейсах тех времен.

Сам Эдуард Анатольевич отнесся к такой неожиданно свалившейся славе спокойно и с юмором. Вирусный ролик ему показал внук и сказал, что дед теперь – мировая звезда. Хиль шутил, что пора устроить мировое турне под новым всем известным псевдонимом. Но была в его реакции и сдержанность:

«Мы живем во время интернета: сегодня популярен я, а завтра появится новый Мистер Трололо. Да и вообще, это не моя заслуга, а композитора Аркадия Островского».

Певец продолжал выступать еще два года после обрушившейся на него славы. В 2012 году он заболел. А 4 июня 2012 года скончался в НИИ им. Поленова в Санкт-Петербурге. Артисту было 77 лет.