Элтон Джон рассказал о частичной слепоте

Британский певец Элтон Джон рассказал, что частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни. Об этом он сообщил в личном блоге.

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— Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично, — написал исполнитель.

Он добавил, что выздоравливает, однако это очень долгий процесс. По словам Джона, потребуется время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу, передает РИА Новости.

8 июля 2023 года Сэр Элтон Джон завершил свой 330-дневный прощальный тур. Шоу 76-летнего музыканта в Стокгольме ознаменовало собой конец эпохи и гастрольной деятельности певца, которая продлилась около 50 лет. За это время у него было свыше четырех тысяч выступлений более чем в 80 странах мира.

Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей полувековой карьеры продал более 300 миллионов пластинок, 52 сингла музыканта входили в британский топ-40. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть занимали первую строчку. Один из них — Candle in the Wind (1997) — разошелся 37-миллионным тиражом.

Уже к 2050 году половина жителей Земли будет носить очки или линзы из-за повсеместной близорукости. Соответствующие данные опубликованы в научном журнале El Pais.