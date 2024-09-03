Тодоренко объяснила, почему не водит детей в детсад

Телеведущая Регина Тодоренко в Telegram-канале сообщила, что не водит своих сыновей, шестилетнего Майкла и двухлетнего Мирослава, в детский сад, чтобы избежать стресса и истерик. По ее словам, у них с мужем Владом Топаловым был негативный опыт со старшим сыном, который так и не смог адаптироваться к детскому коллективу, после чего они по совету психолога оставили детей дома.

Я не вожу детей в детский сад. Наш старший сын Миша около года ходил в детский сад. Почти каждое утро у нас были настоящие истерики при сборах. Это продолжалось долго. Мы сменили сад, но ничего не изменилось. Психолог посоветовала нам оставить идею с садом. Ведь стресс, который испытывает Миша, мог негативно сказаться на его развитии. И мы прислушались, — пояснила телеведущая.

Тодоренко добавила, что ее дети не лишены общения со сверстниками. По ее словам, они проводят время с друзьями на детских площадках, в секциях и на различных мероприятиях. Телеведущая выразила мнение, что «отсутствие детского сада не является проблемой», если дети не испытывают недостатка в социализации.

Ранее Тодоренко сообщила, что после длительной командировки в Китай отправилась с сыновьями и супругом Владом Топаловым на Мальдивы. Тодоренко призналась, что у нее не было сил куда-то лететь. Она также отметила, что не понимает, для чего они с мужем работают, ведь после оба «лежат как овощи».

До этого Тодоренко рассказала, что у нее хватило бы времени на воспитание троих детей. Она поделилась, что живет в высоком темпе, постоянно занята работой и в настоящий момент у нее есть возможность уделять необходимое время как своей карьере, так и мужу и двоим сыновьям. Певица также добавила, что наибольшая часть бюджета семьи уходит на детей. Позже телеведущая в шутку сказала, что четвертым ребенком можно считать ее супруга.