Рудковская рассказала о подарке по цене квартиры

Продюсер Яна Рудковская призналась, что самый роскошный подарок, который она получила, была сумка за 7 млн рублей, сообщает Пятый канал. По словам знаменитости, аксессуар ей вручила миллиардер из Лондона. Подарок Рудковской достался на II турнире по спортивным бальным танцам Midhight Ball.

У меня есть одна сумка, которую мне подарила очень серьезная женщина. Она миллиардер, живет в Лондоне. И она вдова очень серьезного человека. Она мне подарила сумку за 7 млн [рублей]. Эта сумка сделана из кожи крокодила, и она инкрустирована бриллиантами, — поделилась деталями продюсер.

Рудковская не раскрыла имя щедрого дарителя. Сама продюсер еще не «выгуливала» свою сумку в свет. Знаменитость призналась, что боится это делать. Подарок вылился в сумму, равную стоимости квартиры в Подмосковье, отметили журналисты.

Ранее Рудковская проводила сына Александра в школу. Фотографией поделился ее супруг — фигурист Евгений Плющенко. Сын пары отправился в пятый класс.

"КП": сын Рудковской и Плющенко зарабатывает от 12 млн рублей в год

На фестивале «Новая волна» продюсер пожаловалась на поведение Филиппа Киркорова. По словам Рудковской, певец схватил ее «за причинное место». Знаменитость призвала не делать этого.