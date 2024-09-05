Собчак заступилась за высмеянного российской певицей на концерте ребенка

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак обратилась к певице Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), высмеявшей на своем концерте девочку-квадробера. Ее комментарий доступен в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак опубликовала видео с маской с кошачьими ушами и усами, в котором высказалась о ситуации с певицей.

«Дорогая Mia Boyka, обращается к тебе кошечка и квадробер Ксения Собчак. У меня к тебе большая просьба: *** [отстань] от детей, пожалуйста. То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно буллить, тем более публично, мальчиков и девочек, которым по возрасту это все еще вполне простительно», — заступилась она за девочку-квадробера.

Журналистка также обратилась к детям и подчеркнула, что те могут быть представителями любых возможных субкультур.

«Главное — не нарушайте законы Российской Федерации, слушайтесь родителей, делайте уроки и выносите мусор», — поиронизировала она.

Ранее стало известно, что мать девочки-квадробера подала на певицу заявление в полицию. Она обвинила Mia Boyka в публичном оскорблении ребенка.

Во время празднования Дня города Надыма на сцену, где выступала Бойко, вывели потерявшегося ребенка в кошачьей маске.

«Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог? Ой, квадроберы эти», — обратилась певица к девочке.

На случившееся отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что Бойко попыталась самоутвердиться за счет ребенка.