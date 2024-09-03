Итальянская актриса Орнелла Мути, которая приехала на открытие выставки Никаса Сафронова "Большая Любовь к Петербургу", улетела из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Ночью 2 сентября она отправилась в Рим из питерского Пулково с пересадкой в Стамбуле. Сейчас легенда мирового кино дома", - говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что во время отъезда звезды в Петербурге шел дождь. Поэтому актрису решил донести до машины охранник.

Орнелла Мути захотела получить гражданство России

Известно, что во время визита ребенок на самокате подрезал Орнеллу Мути. Звезда шла по тротуару в центре Санкт-Петербурга, когда перед ней неожиданно проехал двухколесный транспорт.

Также багаж Мути потерялся по пути в Санкт-Петербург — по пути из Рима звезда совершала пересадку в Стамбуле, а до России добиралась авиакомпанией Turkish Airlines. В чемодане были подаренные известными модельерами платья, сумка Valentino и платок Chanel, в котором молодая Мути познакомилась с Сальвадором Дали.

Затем в пресс-службе аэропорта Пулково сообщили, что багаж задержался в аэропорту Стамбула.