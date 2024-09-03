Две песни из альбома Charli XCX «BRAT» подходят для реанимации человека

Американская кардиологическая ассоциация в своих соцсетях сообщила, что темп некоторых треков из трендового лонгплея Charli XCX «BRAT» (2024) подходит для сердечно-легочной реанимации.

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Оказалось, что правильный BPM, 120 ударов в минуту, содержится в композициях Spring Breakers и «360». «Мы не готовы к концу Brat-summer! Спасибо Charli XCX за атмосферу и этот спасительный ритм», — добавила организация.

В мае ассоциация также заявила, что нужным для СЛР темпом обладает песня Тейлор Свифт The Tortured Poets Department (2024).

Ранее Чарли присоединилась к касту фильма I Want Your Sex, который станет первым с 2014-го полнометражным проектом режиссера Грегга Араки.