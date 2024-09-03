Стал известен гонорар советской Мэри Поппинс

Актриса Наталья Андрейченко выступает на частных корпоративах за 350 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Абзац».

Андрейченко ведет сорокаминутные лекции, где делится опытом духовных практик, йоги, медитаций и здорового образа жизни. В райдер артистки входит личная гримерка, мастер-визажист, трансфер бизнес-класса до площадки и обратно, а также проектор для презентации своего материала. Как отмечает издание, главным табу для актрисы являются разговоры о политике.

Telegram-канал «Хуже и не скажешь» заявляет, что Андрейченко вернулась в Москву впервые с начала спецоперации. Она уехала из Москвы в США еще в 1991 году к своему тогдашнему супругу Максимилиану Шеллу. А с 2012 года актриса живет в Мексике, практикует сыроедение, занимается йогой и увлекается буддизмом.

Андрейченко делилась, что вернулась в Россию ради того, чтобы озвучить свою книгу «Откровение». Ее мемуары, в которых актриса, в частности, рассказала о жизни с композитором Максимом Дунаевским, выйдут к 40-летию фильма «Мэри Поппинс, до свидания!».