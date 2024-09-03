Фанат Oasis предложил группе их золотой диск в обмен на билеты на концерты

Поклонник коллектива Oasis, англичанин Энтони Ланни, предлагает вернуть подаренный ему Лиамом золотой диск «(What's The Story) Morning Glory?» (1995) в обмен на билет на их предстоящий тур.

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В 1996 году, когда Ланни было 15 лет, он и его друзья узнали адрес Лиама Галлахера в Лондоне и пришли к дому звезды, сообщает The Comet. Музыкант заговорил с ребятами, и Энтони попросил посмотреть один из выставленных у артиста в коридоре золотых дисков, присужденный группе за продажу 110 тысяч копий их второго студийника в Ирландии. К удивлению парня, Лиам отдал ему ценный сувенир насовсем. Позже исполнитель попросил фаната не продавать вещь.

Ланни оказался среди тех, кто не смог купить билет на грядущий реюнион-тур Oasis. Так и родилось его предложение. По словам меломана, возможность посетить концерты коллектива означает для него «абсолютно все».

Помирившиеся братья Галлахер отправятся на первые с 2009 года гастроли летом 2025 года. Ожидается, что тур по Великобритании и Ирландии принесет артистам более 400 миллионов фунтов.