Егор Крид заступился за квадроберов

Певец Егор Крид в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выступил против публичного осуждения детей-квадроберов.

Крид опубликовал ролик, в котором предстал в маске кота. Он осудил людей, которые насмехаются над девочкой-квадробершей.

Квадробинг — это хобби среди детей и подростков, которые наряжаются в животных и изображают их.

«Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное», — заявил исполнитель.

По словам Крида, многие в детстве играли в кошечек и собачек. Артист не считает это чем-то дурным. Он выступил против любого публичного осуждения людей за их увлечения и выбор, особенно если это касается детей с неокрепшей психикой.

«Это видео в поддержку девочки и всех квадроберов! Мяу», — отметил певец.

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В сентябре певица Mia Boyka ответила на критику, что публично осудила квадроберов на одном из выступлений. Артистка позвала на сцену девочку, принадлежащую к этой субкультуре. Она спросила, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка».

После публикации видео с концерта в Сети пользователи раскритиковали поведение артистки. Они считают, что певица поступила неэтично. Люди предположили, что девочку с ролика теперь могут найти и забуллить в интернете за ее увлечение. Сама артистка не считает, что поступила неправильно.