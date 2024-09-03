Покупательница квартиры Долиной подала встречный иск

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал встречный иск покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье к певице, которая оспаривает сделку по продаже недвижимости. Об этом со ссылкой на представителя суда пишет РИА Новости.

«На 13 сентября назначена беседа по иску Лурье к Долиной», - пояснила она, отказавшись сообщить подробности.

При этом в тот же день будет проведена подготовка по иску самой певицы к покупательнице.

Ранее Долина заявила о том, что стала жертвой мошенников. СМИ писали, что «сотрудники спецслужб» уговорили артистку продать квартиру, а вырученные деньги и сбережения «спасти». Общая сумма ущерба составила порядка 200 млн рублей.

Долина пожаловалась, что в ее жизни происходит кошмар из-за квартиры

Долина подала в суд на покупательницу квартиры москвичку Полину Лурье, требуя аннулировать сделку. Новая собственница же настаивает, что купила квартиру законно. При этом Долина утверждает, что от нее требуют выехать из квартиры, шлют угрозы и взломали соцсети. Telegram-канал Baza сообщил, что певица обратилась к главе УВД по Центральному административному округу с просьбой взять ее и ее семью под государственную защиту.