Звездные дочки, за которых их отцы порвут любого на части

Здоровые отношения отца и дочери важны в процессе формирования будущей женщины. Чтобы в будущем у девочки не было комплексов, отец должен уделять ей много внимания, баловать и всячески поднимать самооценку — иначе говоря, растить уверенного в себе человека.

Однако порой мужчины могут перестараться и избаловать ребенка. Нередко такое случается в семьях знаменитостей. Life.ru рассказал о звездных дочках, за которых их известные папы порвут любого на части.

Евдокия, Анфиса, Варвара и Иоанна Охлобыстины

У актера Ивана Охлобыстина четверо дочерей. Звезда утверждает, что не эксперт в воспитании, однако некоторые методы у него все же есть. В первую очередь, артист позаботился, чтобы его наследницы были сильными: с юного возраста девочки занимаются спортом. В приоритете у Охлобыстина занятия самбо и вольной борьбой.

Сейчас уже третья дочка актера выходит замуж, однако сам актер уверен, что уж его дочерей мужья не смогут избить «без глобального ущерба для себя». Но кажется, что своих девочек Охлобыстин и сам не даст в обиду.

Сестры Самойловы

Джиган очень любит трех дочерей. До выхода на сцену он профессионально занимался боксом, а пока единственный сын не подрос, рэпер решил передать опыт наследницам. Жена артиста Оксана Самойлова регулярно выкладывает совместные тренировки супруга с их старшей дочерью Ариелой. При этом на новых ухажеров дочек Джиган реагирует остро, а потому поклонникам точно стоит быть аккуратнее, а избранникам — ни в коем случае не обижать его принцесс.

Алла-Виктория Киркорова

Первенцем Филиппа Киркорова стала девочка Алла-Виктория. Кто является биологической мамой дочки и сына, неизвестно — певец лишь рассказал, что ее выносила суррогатная мать. Артист старался делать все, чтобы наследница ни в чем не нуждалась: устраивал грандиозные праздники, дарил дорогие подарки, сделал огромный гардероб и комнату с игрушками.

Сейчас 12-летняя Алла-Виктория находится в поисках себя, а Киркоров ей в этом всячески помогает. Критику в адрес девочки он слышать не любит и никому не позволяет ее огорчать.

Инга, Ева и Николь Лепс

Певец Григорий Лепс является многодетным отцом: у артиста три дочери и сын. Девочки требуют много внимания и финансовых вложений, однако исполнитель ни в чем им не отказывает. Особенно усердно он занялся карьерой средней дочери Евы, которая изъявила желание стать певицей. Для начинающей звезды знаменитый исполнитель создал музыкальную группу, записал песни и способствовует продвижению.

Алиса Юнусова

Тимати признавался, что готов быть заботливым папой для своей единственной дочки, несмотря на свой брутальный отзыв. Артист признавался, что на самом деле ждал мальчика, однако в 2014 году родилась Алиса, которая стала папиной любимицей.

Сейчас она усердно учится и занимается спортом, ведь отец хочет, чтобы его дочь была лучшей. Кроме того, Тимати даже не хочет думать о возможных ухажерах своей Алисы, а критиковать девочку звезда не позволяет и всегда резко заступается за наследницу.