Как зародился мем о песне «Третье сентября» Шуфутинского

3 сентября стало неофициальным днем певца Михаила Шуфутинского. Это та самая дата, когда все переворачивают календарь, смотря на костры рябин, и шлют друг другу мемы с исполнителем. 360.ru рассказал, когда началась эта шутка и как к ней относится сам певец.

Кто такой Михаил Шуфутинский

Шуфутинский родился в 1948 году в Москве. Мама будущего певца умерла, и мальчика взяли на воспитание бабушка и дедушка. Они же отвели внука учиться в музыкальную школу, после которой Михаил решил стать профессиональным музыкантом. Позднее он отучился в Московском музыкальном училище имени М. М. Ипполитова-Иванова по специальностям «дирижер», «хормейстер», «преподаватель музыки и пения». Вместе с ним этим же специальностям училась и певица Алла Пугачева.

Позднее Шуфутинский выступал с различными ансамблями, пел в ресторанах и в конечном итоге возглавил ВИА «Лейся, песня», который стал популярным у жителей СССР. В 1981 году он эмигрировал с семьей в США, где выступал в качестве аранжировщика, музыканта и продюсера, играл в ресторанах, создал собственную шоу-группу и добился значительной популярности, причем как в Советском Союзе, так и в Соединенных Штатах.

Впервые на родину певец вернулся в 1990 году, сразу дав несколько концертов. Через несколько лет он купил в Москве жилье, а в 2003-м году окончательно вернулся в Россию.

История появления песни «Третье сентября»

В 1992 году Шуфутинский познакомился с композитором Игорем Крутым. У него как раз была готова новая музыка, к которой написал текст Игорь Николаев. Сама песня предназначалась какому-то исполнителю, однако так понравилась Шуфутинскому, что досталась ему. Аранжировку сделал музыкальный руководитель оркестра певца Евгений Кобылянский, и в 1993 году «Третье сентября» впервые услышала публика.

Для самого Шуфутинского 3 сентября в действительности является праздником. В этот день родился его старший внук Дмитрий. Молодой человек репатриировался из США в Израиль, ведет блог и пишет колонки для Times of Israel, Jerusalem Post и Forward.

Сама легенда гласит, что слова песни — биографические и якобы описывают некую драму из жизни Крутого, которые рифмованно пересказал его друг. При этом Николаев неоднократно заявлял, что все это лирическая фантазия, а 3 сентября – случайная дата.

Появление мема

«Третье сентября» долго оставалась рядовой композицией Шуфутинского, пока в 2011 году в Рунете не появилась фотография популярного американского рэпера Рика Росса со словами «Я календарь переверну, и снова 3 сентября». Автора явно позабавило сходство чернокожего музыканта с исполнителем. Зрителям шутка понравилась, и Сеть захлестнул вал картинок на эту тему, но уже обыгрывающих саму песню. Уже 13 лет 3 сентября интернет заполняется мемами о самой осенней песне.

Сам Шуфутинский считает эту традицию потрясающей и признается, что это бесплатная реклама. Кроме того, как и любому исполнителю, ему приятно, когда его композиция остается популярной спустя столько лет.