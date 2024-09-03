Пригожин поддержал попросившую о защите Долину

Продюсер Иосиф Пригожин назвал правильным решение обманутой аферистами певицы Ларисы Долиной запросить защиты у государства.

Об этом бизнесмен рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Дело все в том, что артисты — публичные люди, такие же, как и ведущие, которые выступают в поддержку президента, безусловно, находятся в зоне риска. Лариса Долина на всех больших мероприятиях. Вероятность того, что она может оказаться в какой-то ситуации, как она уже оказалась, есть. Поэтому, возможно, это такой правильный выход», — отметил Пригожин.

Ранее стало известно, что мошенники стали угрожать певице Ларисе Долиной расправой. Певица составила обращения в адрес начальника управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы с просьбой обеспечить ей, а также ее родственникам госзащиту. Кроме того, знаменитость настаивает на охране ее недвижимости и имущества.

В середине августа Долина оказалась обманута мошенниками и лишилась квартиры. По их наводке певица продала свою недвижимость, после чего перевела неизвестным 180 миллионов рублей.