Женщина, купившая у мошенников квартиру Ларисы Долиной, Полина Лурье, подала иск в Хамовнический районный суд города Москвы с требованием прекращения права пользования жилым помещением певицы. Об этом сообщают в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Лурье требует через суд выселить и снять с регистрационного учета Ларису Долину, ее дочь и внучку. Иск принят к производству. По делу назначена подготовка к судебному разбирательству на 13 сентября 2024 года.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Покупательница квартиры Долиной подала встречный иск

Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере. Сама Цырульникова заявила, что ее использовали втемную в афере с народной артисткой.

Адвокат Сергей Жорин сообщал, что сейчас трудно спрогнозировать потенциального победителя в судебных разбирательствах народной артистки России и новой владелицы ее квартиры Полины Лурье.

В большинстве аналогичных ситуаций, подчеркнул он, недвижимость остается у покупателя. Кроме того, он обратил внимание на то, что из СМИ о деле известно немногое, и данные могут быть искажены.