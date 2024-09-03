Певица Лариса Долина, лишившаяся своей квартиры в центре Москвы, обвинила покупательницу в постоянном давлении, а также заявила о взломе своего аккаунта Instagram* (принадлежит Meta, организация признана экстремистской в РФ и запрещена). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ранее к квартире Долиной в Москве пришли неизвестные, которые заявили, что являются ее новыми владельцами. Тогда же выяснилось, что певица стала жертвой мошенников. СМИ писали, что «сотрудники спецслужб» уговорили артистку продать квартиру, а вырученные деньги и сбережения «спасти». Общая сумма ущерба составила порядка 200 млн рублей. Долина подала в суд на покупательницу квартиры москвичку Полину Лурье, требуя аннулировать сделку.

По мнению артистки, Лурье разбирается в рынке недвижимости, однако даже не поинтересовалась почему квартиру так дешево продают. Сейчас в рамках уголовного дела на спорную недвижимость наложен арест.

Долина попросила взять ее под госзащиту

При этом Долина утверждает, что на нее постоянно оказывается давление с требованием освободить квартиру. По словам артистки, в числе прочего ей пообещали «все осветить в СМИ не в самом приятном свете», пишет Mash.

Канал напомнил, что 13 августа в соцсетях певицы появились призывы спонсировать ВСУ и поддерживать Украину.

«Мой Instagram* взломали. От моего имени написали, что я наконец могу помогать Украине», - пожаловалась артистка, назвав то, что происходит в ее жизни «кошмаром».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что певица Лариса Долина обратилась к главе УВД по Центральному административному округу с просьбой взять ее и ее семью под государственную защиту из-за поступающих угроз.

* принадлежит Meta, организация признана экстремистской в РФ и запрещена