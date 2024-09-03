Певица Лариса Долина обратилась к главе УВД по Центральному административному округу с просьбой взять ее и ее семью под государственную защиту из-за поступающих угроз. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, письмо на имя главы УВД по Центральному административному округу связано с тем, что в конце августа Долиной в Telegram стали приходить сообщения с угрозами убийства и причинения тяжкого вреда здоровью. Причем угрозы касались как самой артистки, так и ее дочери и внучки.

По словам Долиной, с аккаунта, который подписан именем «Павел Куренков», приходят требования немедленно освободить квартиру, которую некоторое время назад ее заставили продать мошенники.

В связи с угрозами Долина попросила выделить ей и ее внучке и дочери государственную защиту, а также взять под охрану ее жилье и имущество.

Ранее к квартире Долиной в Москве пришли неизвестные, которые заявили, что являются ее новыми владельцами. Тогда же выяснилось, что певица стала жертвой мошенников. СМИ писали, что в апреле СМИ ей стали звонить «сотрудники спецслужб». Они уговорили ее продать квартиру, а вырученные деньги и сбережения «спасти». Общая сумма ущерба составила порядка 200 млн рублей. По версии следователей, Долина отдала часть денег женщине, которая выступила в качестве курьера. Она забирала их и позже переводила их мошенникам.