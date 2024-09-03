Стало известно, кто купил квартиру Шаца* в Петербурге

Покупателем петербургской квартиры шоумена Михаила Шаца* (Шац М. Г. Признан Минюстом РФ иностранным агентом) стал бывший вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Напомним, что 82-метровую трехкомнатную квартиру неподалеку от Марсова поля сперва пытались продать за 40 млн рублей. За полгода желающих купить объект не нашлось, и Шац* решил снизить ценник до 33 млн рублей.

По информации канала, за эту стоимость ее согласился приобрести 53-летний Богачев. Он более 30 лет занимается инвестициями и строительством, а с 2012 по 2015 год занимал пост вице-губернатора. После ухода с госслужбы он вернулся в строительный бизнес: возглавил Союз строительных организаций Ленинградской области, а также координировал «Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу.

Ранее СМИ сообщили, что Шац* пытается продать последний объект недвижимости в России — пятикомнатную квартиру на Патриарших прудах в Москве. Чтобы не отпугивать клиентов своим иноагентским статусом, он переписал жилье на брата Леонида. Стоимость элитной недвижимости составляет 100 млн рублей.

* Шац М. Г. Признан Минюстом РФ иностранным агентом