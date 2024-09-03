Бывший вице-губернатор Ленобласти объяснил покупку квартиры Шаца*

Бывший вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев объяснил, зачем купил квартиру шоумена Михаила Шаца* (Шац М. Г. Признан Минюстом РФ иностранным агентом) в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Фонтанка», сделка состоялась еще в марте, а личность предыдущего владельца стала известна бизнесмену лишь на финальном этапе.

Богачев пояснил, что решил продать предыдущую квартиру в Петербурге, чтобы вложить средства в строительство бассейна на своей базе отдыха. Взамен он решил купить «что-нибудь поменьше» и в более приятном месте. По словам предпринимателя, жилье нужно ему, чтобы переночевать один-два раза в неделю, поскольку остальное время его семья живет за городом.

Объявление о продаже квартиры на Моховой площадью 82 квадратных метра он нашел на популярном агрегаторе. Впоследствии Богачев убедился, что ограничений, связанных с покупкой имущества у иноагентов, нет. Сумму сделки предприниматель не уточнил, но признался, что смог выторговать скидку.

Напомним, что Богачев занимал пост вице-губернатора с 2012 по 2015 год. После ухода с госслужбы он вернулся в строительный бизнес, а сейчас занимается строительством собственной базы отдыха.

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По данным СМИ, 82-метровую трехкомнатную квартиру иногагента неподалеку от Марсова поля сперва пытались продать за 40 млн рублей. За полгода желающих купить объект не нашлось, и Шац* решил снизить ценник до 33 млн рублей. Сейчас он также пытается продать элитную квартиру в Москве за 100 млн рублей.

* Шац М. Г. Признан Минюстом РФ иностранным агентом