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Кушанашвили высмеял накачавшего бицепсы Киркорова

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Каково?!» назвал известного певца Филиппа Киркорова талантливым человеком, «напрочь лишенным трезвой самооценки». Он добавил, что «неестественно» накачанные бицепсы артиста вызывают улыбку, пишет News.ru.

Кушанашвили высмеял накачавшего бицепсы Киркорова
© РИА Новости

Шоумен заметил, что Киркоров не переводил ему средства на лечение от рака в отличие от других звезд.

«Как жить в стране, где главный певец занимается тем, что выживает из ума на глазах у публики? У которого мышцы неравномерно накачаны с помощью какого-то поролона или какой-то жидкости», — задал риторические вопросы телеведущий.

Кушанашвили отметил, что знает Киркорова с 1992 года, знаком с его распорядком дня. Он уточнил, что певец ложится спать в пять утра.

Следовательно, подчеркнул шоумен, слова певца о том, что в пять утра он встает и идет на многочасовые тренировки в бассейн и тренажерный зал, не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что у Кушанашвили в 2022 году был конфликт с Григорием Лепсом. Гнев певца вызвали сатирические публикации в СМИ о нем, якобы вышедшие из-под пера Отара.