Кушанашвили высмеял накачавшего бицепсы Киркорова

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Каково?!» назвал известного певца Филиппа Киркорова талантливым человеком, «напрочь лишенным трезвой самооценки». Он добавил, что «неестественно» накачанные бицепсы артиста вызывают улыбку, пишет News.ru.

Шоумен заметил, что Киркоров не переводил ему средства на лечение от рака в отличие от других звезд.

«Как жить в стране, где главный певец занимается тем, что выживает из ума на глазах у публики? У которого мышцы неравномерно накачаны с помощью какого-то поролона или какой-то жидкости», — задал риторические вопросы телеведущий.

Кушанашвили отметил, что знает Киркорова с 1992 года, знаком с его распорядком дня. Он уточнил, что певец ложится спать в пять утра.

Следовательно, подчеркнул шоумен, слова певца о том, что в пять утра он встает и идет на многочасовые тренировки в бассейн и тренажерный зал, не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что у Кушанашвили в 2022 году был конфликт с Григорием Лепсом. Гнев певца вызвали сатирические публикации в СМИ о нем, якобы вышедшие из-под пера Отара.