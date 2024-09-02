Костенко сообщила о проблемах с челюстью

«В бреду и без сознания»: у Анастасии Костенко заклинило челюсть от боли
Модель Анастасия Костенко сообщила, что отоларинголог поставил ей диагноз «острый левосторонний экссудативный синусит». Жена футболиста Дмитрия Тарасова добралась до врача, будучи «почти без сознания».
Подробнее о своем состоянии и диагнозе Костенко сообщила в Telegram-канале.
«Дошла я до отоларинголога в полном бреду и почти без сознания. Давящая и ноющая боль на половину лица, даже есть не могла, потому что челюсть заклинило от боли», - поделилась Костенко.
Она отметила, что не удивилась диагнозу. Анастасии сделали КТ, и врач подтвердил гайморит.
«Отказ от пункции, «кукушка» и назначение антибиотиков. Моя ошибка была в том, что я медлила с приемом, потому что послушала всех, кто говорил, что без высокой температуры такого диагноза не бывает», - поделилась Костенко.
Она добавила, что три дня ходила с низкой температурой 35,4-35,6.
Ранее Костенко говорила, что хочет еще ребенка. Она призналась: пятый малыш есть в планах, но не в ближайшее время.