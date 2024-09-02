Костенко сообщила о проблемах с челюстью

Модель Анастасия Костенко сообщила, что отоларинголог поставил ей диагноз «острый левосторонний экссудативный синусит». Жена футболиста Дмитрия Тарасова добралась до врача, будучи «почти без сознания».

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Подробнее о своем состоянии и диагнозе Костенко сообщила в Telegram-канале.

«Дошла я до отоларинголога в полном бреду и почти без сознания. Давящая и ноющая боль на половину лица, даже есть не могла, потому что челюсть заклинило от боли», - поделилась Костенко.

Она отметила, что не удивилась диагнозу. Анастасии сделали КТ, и врач подтвердил гайморит.

«Отказ от пункции, «кукушка» и назначение антибиотиков. Моя ошибка была в том, что я медлила с приемом, потому что послушала всех, кто говорил, что без высокой температуры такого диагноза не бывает», - поделилась Костенко.

Она добавила, что три дня ходила с низкой температурой 35,4-35,6.

Ранее Костенко говорила, что хочет еще ребенка. Она призналась: пятый малыш есть в планах, но не в ближайшее время.