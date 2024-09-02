Певица Наталья Власова стала жертвой украинских мошенников

Певица Наталья Власова, исполнительница хита «Я у твоих ног», рассказала в интервью «Московскому комсомольцу», что стала жертвой украинских мошенников. Она уточнила, что потеряла миллион рублей.

Актриса отметила, что скрывала этот факт свыше трех недель, но все же решила рассказать о ЧП журналистам.

«Это были мошенники из Украины. Они мне сами об этом позднее сказали», — подчеркнула Власова.

Ранее сообщалось, что жертвами аферистов стали политик и общественный деятель Ирина Хакамада (потеряла 400 тыс. рублей), певица Лариса Долина (200 млн рублей), писатель Эдвард Радзинский (45 млн рублей) и художник Никас Сафронов (300 тыс. рублей).

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По данным правоохранительных органов, во многих делах о мошенничестве в особо крупных размерах заметен украинский след.