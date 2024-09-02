Бывший муж Пугачевой заявил, что ему жалко певицу

Бывший муж певицы Аллы Пугачевой Евгений Болдин высказался об уехавших звездах, включая экс-жену. Он счел глупостью отъезд из России и заявил о жалости к артистке.

© Passion.ru

На слова Болдина обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Это глупость в чистом виде. Они все жалеют об этом. Многие не подают вида, многие об этом говорят, но это глупость», - считает продюсер.

Болдин указал на то, что супруг Пугачевой юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) много говорил про президента. «Сцена не для этого», - считает продюсер.

«Аллу Борисовну жалко, что она попала в эту ситуацию. Но я думаю, что это пройдет. Все проходит. Алла Борисовна была, есть и будет для этой страны», - отметил бывший муж Примадонны.

Болдин считает, что народ зря реагирует на ее слова.

«Все пройдет и забудут об этом, а Пугачева все равно останется», - добавил Болдин.

Ранее актер Борис Галкин заявил, что рад отъезду семьи Пугачевой. Он заявил: «такие товарищи России не нужны».