Валерия показала фигуру в купальнике

Певица Валерия опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото в купальнике. 56-летняя исполнительница хита «Часики» позировала, лежа в окруженном пальмами шатре. Она надела темно-синее бикини и прозрачную кружевную кофту белого цвета.

Немного отдохнуть, побыть с семьей тоже получилось. Запомню его [лето] ярким и очень продуктивным, — написала звезда, добавив, что в течение лета интенсивно работала и совершила много перелетов.

Ранее Валерия опубликовала в Telegram-канале видео из тренажерного зала. На кадрах 56-летняя знаменитость делает жим гантелей лежа. Для тренировки Валерия выбрала простой образ — лосины и спортивную майку. Певица отметила, что поклонники часто просят у нее видео из тренажерного зала, однако она забывает снимать свои тренировки.

До этого супруг Валерии продюсер Иосиф Пригожин поделился фото, на котором его жена сидит в продольном шпагате. Предприниматель отметил, что, несмотря на возраст, его супруга находится в прекрасной форме, а он восхищается ею.

Певица Валерия раскрыла необычный пункт в своем райдере

Весной Валерия призналась, что ее раздражает громкий голос Пригожина. По ее словам, муж может заполнять собой все пространство из-за темперамента и иногда ей хочется «вставить ему кляп». Валерия рассказала, что в такие моменты «культурно выпроваживает» Пригожина. Она призналась, что один из общих друзей пары подарил Иосифу кляп, чтобы молчал, и наручники, чтобы не мог дотянуться до телефона.