Собчак расплакалась на школьной линейке сына

Журналистка Ксения Собчак не смогла сдержать бурю эмоций на школьной линейке сына Платона и расплакалась. Она рассказала об этом на своей странице в социальной сети.

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— Не думала я, что на первой школьной линейке пущу скупую родительскую слезу, — поделилась журналистка.

Платон в новом учебном году пошел в первый класс. Собчак отметила, что не успела заметить, насколько быстро пролетело время с дня появления ребенка на свет. Она также призналась, что с теплотой вспоминает свою школьную пору и надеется, что проведенные за партой годы тоже в будущем станут для сына приятными и греющими душу воспоминаниями.

Собчак никогда не была сильно привязана к детям, но после рождения собственного ребенка изменила свое мнение. Она почувствовала, как после беременности у нее появился страх стать плохой мамой.

В начале июня Собчак поддержала 10-летнего мальчика из Тувы, над которым надругались старшеклассники. Она действовала по схеме «сначала сделай — потом говори», которая ее никогда не подводила. Ребенка отправили на лечение в ту больницу, где Собчак лечится вместе с Платоном.