Актер Сергей Никоненко заявил, что с презрением относится к певице Алле Пугачевой и комику Максиму Галкину* (признан иноагентом в РФ). Об этом пишут «Аргументы и факты».

В 2022-2023 годах многие российские звезды, в том числе Пугачева и Галкин*, покинули страну, уехали в США, Францию, Израиль.

«Это продажные люди, проплатили их. Они будут там, где платят, где в тепле», — подчеркнул Никоненко.

Многие писатели, актеры, покинувшие страну, придерживаются нейтральных позиций, некоторые позволяют себе резкие высказывания о России, коллегах. В частности, Гапкин* на концерте в Юрмале спел частушки о Лолите, Филиппе Киркорове и Анастасии Волочковой, заявил, что выступает «всем врагам назло».

«Гнилушка, продажный мальчонка, прихвостень Пугачевой, я же вам говорю, что проплатили ему! Я даже говорить о нем не хочу! Но, судя по всему, совсем прижало их! Он опустился ниже некуда!», — прокомментировал легендарный актер поведение Галкина*.

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко исполнил в кино порядка 250 ролей. В частности, он сыграл в лентах «Странные люди», «Земляки», «Дворянское гнездо» «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Парад планет».

* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.