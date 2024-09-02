$90.00-1.1999.26-1.50
Почта

Певица Ольга Бузова побила свой рекорд

По словам певицы, она никогда не собирала такое количество слушателей на своих выступлениях. Артистка поделилась радостной новостью с фанатами в своих социальных сетях.

Бузова поставила рекорд на концерте в Белоруссии
© РИА Новости

После бесплатного концерта в Белоруссии Бузова поблагодарила своих слушателей, сообщает Пятый канал.

У меня просто нет слов. Если нужно объяснять, то не нужно. Более 100 тысяч человек сегодня были на моем концерте. И это мой рекорд за всю карьеру, это ваш рекорд! Ольга Бузова певица

Недавно песня Ольги Бузовой «Без дел» (2021) попала в мировой чарт Billboard, который собирает 50 самых популярных треков в TikTok в США.

Шоу-бизнес
Ольга Бузова