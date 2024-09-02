Бузова поставила рекорд на концерте в Белоруссии

По словам певицы, она никогда не собирала такое количество слушателей на своих выступлениях. Артистка поделилась радостной новостью с фанатами в своих социальных сетях.

После бесплатного концерта в Белоруссии Бузова поблагодарила своих слушателей, сообщает Пятый канал.

У меня просто нет слов. Если нужно объяснять, то не нужно. Более 100 тысяч человек сегодня были на моем концерте. И это мой рекорд за всю карьеру, это ваш рекорд! Ольга Бузова певица

Недавно песня Ольги Бузовой «Без дел» (2021) попала в мировой чарт Billboard, который собирает 50 самых популярных треков в TikTok в США.