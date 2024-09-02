Мамаева высказалась о том, что ее бывший муж купил жене машину за 30 млн рублей
Модель Алана Мамаева прокомментировала подарок ее бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева новой супруге Надежде Санько на рождение их второго сына. Как сообщает Super, в соцсетях она заявила, что не жалеет о жизненном опыте, полученном от расставания с экс-супругом.
Санько накануне рассказала подписчикам, что в честь радостного события спортсмен подарил ей Mercedes G-class стоимостью примерно 30 миллионов рублей. Она призналась, что получила презент, как только вернулась из роддома.
Подписчицы Мамаевой возмутились этому, подчеркнув, что Павел не нашел времени купить и вручить подарок их общей дочери на день рождения. Одна из фанаток модели написала ей в личные сообщения, призвав ее не расстраиваться.
Алана Мамаева раскрыла имя своего возлюбленного
«Вы чего! Я счастлива за такой урок в жизни. И если б не он, я бы не стала той, кем являюсь сегодня! Так бы и была инфантильной женой футболиста, которая без мужа ничего из себя не представляет», — призналась Мамаева в ответ, выложив скриншот переписки.
Ранее модель впервые показала своего нового возлюбленного — пластического хирурга Павла Корнеева. Мамаева призналась, что их дети отлично ладят и не хотели расставаться даже после совместного отпуска.