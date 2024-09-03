Охлобыстин рассказал, как едва не потерял дочь

Актер Иван Охлобыстин рассказал в Telegram-канале, что его третья дочь Варя чуть не умерла в младенчестве.

По словам артиста, девочка сползла по подушке, пока он и его супруга спали. После этого ей закрыло лицо одеялом, началось кислородное голодание.

«Варя во младенчестве едва не умерла. Мы ее завернули в кокон классическим пеленанием, положили под одеяло. И сами уснули, были выжатые как лимон. Она плакала-плакала и сползла по подушке. И лицо ей закрыло одеялом. Видимо, был недостаток кислорода», — рассказал Охлобыстин.

Актер добавил, что приехавший на вызов врач посоветовал дать ребенку валерьянку. Родители не послушали его и вызвали другую скорую. Тогда уже паре сообщили, что девочка находится в прекоматозном состоянии.

«Он говорит: «Дайте ей валерьянки». Но я вижу, что ребенок синий, у него такие странные застывшие глаза... Я вызвал еще одну скорую, приехала реанимация, и врач говорит: «Она же в прекоматозном состоянии, у нее кислородное голодание», — поделился актер.

Ранее Охлобыстин признался, что во время съемок сериала «Интерны» грубо шутил над американским коллегой Одином Байроном, который играл врача Фила Ричардса. По его словам, он мог пошутить, например, про будущую бомбежку США и не подозревал, что Байрон все эти годы обижался.