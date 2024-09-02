Адель объявила о перерыве в творческой деятельности

Британская певица Адель объявила о длительном перерыве в творчестве после окончания нынешнего концертного тура.

Об этом в воскресенье сообщила газета The Independent.

"Я потратила последние семь лет на то, чтобы построить новую жизнь, и я хочу жить ею сейчас", - приводит издание слова певицы на выступлении в Мюнхене 31 августа.

Адель подчеркнула, что причиной приостановки музыкальной деятельности стали продолжительные гастроли, длящиеся почти три года. Певица добавила, что в будущем не будет участвовать в столь интенсивных гастролях.

Последним концертом Адель перед творческой паузой станет выступление в Лас-Вегасе 23 ноября.