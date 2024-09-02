Прилучный рассказал, чем москвичи отличаются от жителей других городов

Российский актер Павел Прилучный считает, что в Москве больше безразличных людей. В интервью «Москвич Маг» он заявил, что среди жителей столицы мало тех, кто готов действительно сопереживать окружающим.

По его мнению, если с человеком что-то случится, например, нападут на девушку, то зачастую остановится и поможет приезжий, нежели москвич. Несмотря на это, Прилучный очень любит столицу и ему здесь «абсолютно комфортно».

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«Если я уезжаю в другой город больше чем на неделю, мне очень тяжело. Люди там медленно работают, медленно ходят, когда я это вижу, внутри все закипает. Москвичи понимают, что деньги можно заработать только своим трудом, поэтому все работают до отказа», — сказал артист.

Он добавил, что если в других городах большинство заведений и магазинов закрываются в 10 вечера, то в Москве можно найти «все что угодно в любое время дня и ночи».