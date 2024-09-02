Уехавшие в Грузию Назаров и Васильева столкнулись с хейтом в Сети

Пользователи Сети набросились на бывших российских артистов Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву, пишет aif.ru. По данным издания, в концертной программе «L’amour-Мур» они на русском и французском языках читали басни, исполняли популярные песни и танцевали. Комментаторы сравнили их с алкоголиками.

Алкаши. Бродят как цыгане. И так до гроба. Паяц и петрушка, на потеху публике. Будут теперь шляться по городам и весям, без возможности остановиться, так как надо зарабатывать на пропитание и оплачивать счета. Какой бесславный итог жизни, — написал один из пользователей.

Другой предположил, что Назарову хочется в Москву, поэтому от злости артист извергает «один понос». Третий пользователь задался вопросом, почему пара выступает в Батуми. Он посоветовал звездам отправиться в Киев и проводить там концерты.

«Нам не отмыться никогда от вони липкого стыда»: история Дмитрия Назарова

Один из комментаторов отметил, что артисты продали свою честь. Второй подхватил, что это понятие им незнакомо.

Два психа, украинство головного мозга заразно и неизлечимо, — поддержал дискуссию очередной интернет-пользователь.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил запретить продажу сборника стихов актера Дмитрия Назарова. Он обратился с соответствующим призывом в Генпрокуратуру.