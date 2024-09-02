Волочкова вызвалась быть преподавателем по неожиданному предмету

Балерина Анастасия Волочкова накануне начала нового учебного года призналась, что в школе была круглой отличницей. Ее цитирует kp.ru.

Она также обратила внимание на то, что окончила Академию русского балета имени Вагановой, и вызвалась преподавать неожиданный предмет.

«Я бы стала преподавателем по добропорядочности в школе, по умению проходить все испытания жизни с честью и достоинством, умением не отвечать злом на зло и сохранять человечность. Пожалуй, этот предмет я бы изобрела и преподавала», — сказала Волочкова.

Накануне певица Валерия призналась, что окончила школу с золотой медалью и ей нравилось учиться.