Композитор и продюсер Игорь Крутой подсказал певцу Андрею Губину способ вернуться на большую сцену. Его цитирует "Пятый канал".

Недавно Крутой организовал творческий вечер артиста в рамках музыкального фестиваля "Новая волна — 2024".

"Я позвонил ему на Telegram, мы поговорили, и я позвал его на завтрак. Мы позавтракали и решили сделать в честь его юбилея концерт на "Новой волне", — рассказал продюсер.

Сейчас Крутой не собирается содействовать возвращению Губина у шоу-бизнес. По словам композитора, для этого нужно и желание самого артиста.

"В конце концов, нужно где-то побороть болезнь, а где-то забыть о ней", — сказал он.

Крутой напомнил, что некогда увидел Губина в "Утренней звезде", и все хиты певца выпустил его продюсерский центр. Накануне Крутой рассказал об артисте, которому помогает.