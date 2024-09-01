Успенской направили досудебные претензии за нарушение авторских прав

Наталья Лапина, актриса и автор известных песен, возмущена: Успенская поет ее песню в нарушение закона, так как не имеет на это никаких прав. Речь идет о композиции «По полюшку».

«Любе после концертов в Витебске, где она тоже исполняла «По полюшку», отправили в очередной раз официальный юридический запрет на исполнение моей песни. Также мы отправили досудебную претензию ее адвокату Елене Сениной за ее слова о том, что якобы у Успенской имеются права на исполнение «По полюшку». Это неправда! Ответа на досудебные претензии мы пока не получили. Мы с командой моих адвокатов ждет окончания положенных по закону 30 дней, после чего обращаемся в суд».

Лапина заявила, что намерена добиться справедливости, пишет «Московский Комсомолец».

«Люба, исполняя «По полюшку» на каждом концерте, получает миллионы. А я, как автор, за все эти годы не увидела ни копейки. Такой алчности я еще не встречала. Хотя мои песни поют многие артисты. И все платят положенные по закону авторские. Только от Успенской – ничего! Закон, видимо, для нее не писан», - объяснила Наталья.

Наталья Лапина продолжает творческую деятельность.В 2023 году она снялась в драме «Собака Иова».Также певица продолжает выступать.