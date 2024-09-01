Опубликован райдер рэпера Kizaru

Telegram-канал Baza пишет, что в райдере российского рэпера Kizaru (настоящее имя Олег Нечипоренко) указаны молчаливый, воспитанный некурящий водитель Maybach, 20 банок светлого пива Estrella, 20 упаковок лапши быстрого приготовления, 20 бутылок колы объемом 0,33, 10 из которых без сахара, а также 20 банок энергетика, 10 из которых также sugar free. Кроме того, автомобили должны быть не старше 2018 года. При этом за свое выступление артист требует €50 тысяч (4,7 млн рублей).

© Соцсети

Кроме того, организатор мероприятия должен подготовить 3 батона белого и 3 батона серого хлеба, салаты без заправки, нарезку колбасы и сыра, хамон, упаковку маргарина, одноразовую посуду, 12 порций готовых блюд, которые можно разогреть в микроволновке, 20 бутылок воды по 1,5 литра, 4 рулона бумажных полотенец и 4 упаковки влажных салфеток, а также 10 шоколадок ritter sport разных видов. Также Baza пишет, что за время мероприятия наличие табака или алкоголя в гримерке артиста недопустимо.

В 2014 году Нечипоренко покинул Санкт-Петербург и переехал в Барселону из-за правовых проблем — на родине ему инкриминировали наркоторговлю. С тех пор артист не выступал в России. В марте 2022 года Нечипоренко разместил пост в социальных сетях, где рассказал, что его задержал Интерпол, и он провел четыре месяца в заключении в одной из немецких тюрем.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что стоимость выступления эстрадного певца Михаила Шуфутинского на частных вечеринках перед 3 сентября повысилась до 3 млн рублей. По данным канала, исполнитель хита «Третье сентября» поднимает гонорар на 500 тысяч каждый год перед началом осени. Так, в 2022 году он получал за 45-минутное выступление на корпоративе 2 млн рублей.