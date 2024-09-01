Алана Мамаева раскрыла имя своего возлюбленного

Алана Мамаева уже полгода состоит в отношениях с пластическим хирургом Павлом Корнеевым. Блогер призналась в этом, отвечая на вопросы подписчиков.

Алана выложила в микроблог совместные фотографии с Павлом, а также рассказала, что они отлично проводят время вместе с детьми от предыдущих браков. Их наследники прекрасно ладят между собой. Об этом информирует издание super.ru.

Также Мамаева показала себя в медицинском кабинете. Они с Корнеевым уже наметили план пластических операций по доведению ее лица и фигуры до совершенства.

Прокомментировала блогер и последние новости о бывшем супруге. Павел Мамаев в третий раз стал отцом и в честь рождения сына подарил своей новой супруге Надежде Санько люксовое авто стоимостью 30 миллионов рублей. При этом, как сообщила Алана, жизнью их общей дочери он не интересуется, а алиментов присылает десять тысяч рублей.

Напомним, что модель воспитывает дочь от Павла Мамаева, с которым она развелась в 2021 году. Тогда Алана обвинила бывшего мужа в изменах, а после заявила, что он финансово не поддерживает ребенка.